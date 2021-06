Conheça Larissa Bentes, cover amazonense de Anitta

| Foto: divulgação

MANAUS – O nome não é a única semelhança que a amazonense Larissa Bentes compartilha com a cantora Anitta. Fã da artista e cover desde 2014, ela afirma que sempre se identificou com a personalidade de Anitta e a acompanha desde o início da carreira. “Me identifiquei com aquela mulher empoderada”, disse.

Larissa já chegou a se apresentar no Pará como "Anitta" e, recentemente, foi notada pela cantora ao gravar um vídeo inspirado no novo clipe de "Girl From Rio". “Chorei muito, chorei de felicidade. Fiquei muito emocionada", afirmou.

Antes mesmo de começar a realizar covers, Larissa havia feito as mesmas tatuagens da Anitta e contou que na época de escola, colegas pontuaram sobre a semelhança dela com a cantora - um dos apelidos da amazonense, inclusive, era Anitta.

“É muito gratificante, desde pequena eu sonhava em subir nos palcos, tinha esse meu lado artístico. Fazer isso é muito gratificante, algo que me deixa bem. Não me vejo fazendo outra coisa. Mas também é muita correria, muito trabalho, ainda mais simulando outro artista. É preciso estudar para poder corresponder aos mesmos movimentos, traços e trejeitos", contou.

" A recepção dos fãs é muito boa, muito positiva, você sente aquele carinho das pessoas, não só por mim, mas também pela Anitta, eu, como fã, fico muito grata " Larissa Bentes, Anitta amazonense

Larissa ainda revelou que, apesar dos comentários negativos que recebe, prefere focar nos positivos. “Gente para falar mal, sempre vai ter, infelizmente, não podemos agradar todo mundo. Antes isso me afetava muito, mas hoje em dia eu nem me importo mais, sabe? É tanta coisa positiva que me mandam, que as coisas negativas ficam lá no fundo", finalizou.

Veja o vídeo republicado pela Anitta:

| Autor:

Leia mais:

Anitta revela o preço da tatuagem que fez no ânus

Forbes divulga o valor da fortuna de Anitta