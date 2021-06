Lojistas querem retirar nome de Paulo Gustavo de rua em Niterói

| Foto: Divulgação

Em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, 42 anos, que morreu vítima de complicações de Covid-19 em 04 de maio. A Prefeitura de Niterói, onde o ator nasceu, em audiência pública com mais de 34 mil participantes, aprovou a homenagem a Paulo Gustavo na principal rua de Icaraí.

A Prefeitura instalou 46 placas na nova Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A rua é uma das mais importantes da zona sul da cidade e deixou de ter o nome do Coronel Moreira César para prestar homenagem ao artista em 19 e maio de 2021.

Entretanto, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói) pede ao prefeito da cidade, Axel Grael (PDT), que reverta a alteração do nome da Rua Coronel Moreira César, que foi rebatizada para Rua Paulo Gustavo após a morte do ator.

O presidente da entidade, Charbel Tauil, afirmou ao UOL que a mudança prejudica os comerciantes da região. Ele argumenta que os lojistas precisarão arcar com os custos de alterar o endereço em materiais de marketing, e também nos documentos de suas empresas, já que fornecedores não fecham contratos caso o nome da rua esteja diferente no endereço de entrega e no CNPJ.

Título de cidadão do Amazonas



A deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) encaminhou esta semana à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma proposta de Projeto de Lei (PL) para conceder o título de “Cidadão Amazonense” ao ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro, Paulo Gustavo (in memorian) como agradecimento e retribuição aos serviços de solidariedade prestados à sociedade amazonense, durante a segunda onda da Covid-19 no Amazonas.

Após a recente morte do ator, em 4 de maio de 2021, a opinião pública tomou conhecimento da doação de recursos financeiros para a aquisição de cilindros abastecidos com oxigênio para o imediato atendimento médico dos amazonenses infectados pelo novo coronavírus.

A doação aconteceu durante o colapso na área de saúde, motivado pelo desabastecimento de oxigênio em hospitais públicos e privados, em janeiro deste ano.

Para a deputada Nejmi, chama a atenção a forma discreta com que Paulo Gustavo sempre realizou filantropia pelo país e doou ao Amazonas sem fazer qualquer alarde.

