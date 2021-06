Sabrina Sato faz dancinha de Ruivinha de Marte; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

A amazonense Ruivinha de Marte vem de destacando cada vez mais. Atualmente, com mais de 2 milhões de seguidores, somente no Instagram, influencer vem colhendo frutos da fama.

Desta vez ela foi notada pela musa Sabrina Sato, que fez a famosa dança da Ruivinha, ao som da música Na Ponta do Pé, de Nadson O Ferinha.

A mãe de Zoe, que arrasou na dança engraçada, contou que está viciada na canção e pediu para a amazonense de 24 anos ensinar os passinhos para ela.

"Hey @ruivinhademarte me ensina a dançar direito essa coreo, porque essa música não sai da minha cabeça!", escreveu a japa na legenda da publicação.

Veja o vídeo

O sucesso com suas dancinhas desengonçadas levou Anny a mostrar outros talentos para o público: o de cantar. A jovem lançou na última sexta-feira (4) seu primeiro trabalho como cantora. Em “Pararapápá”, um brega funk, a Ruivinha divide os vocais com Gabb MC. Produzido pela Love Funk, o clipe da música já possui quase 300 mil visualizações no YouTube.

Quem é a Ruivinha e Marte?

Anny nasceu no município de Urucará, no interior do Amazonas, mas aos 6 anos se mudou para a capital, onde mora até hoje. Filha de pai pedreiro, Anny divide um apartamento de dois quartos com os pais, a irmã e um primo que sofre de oligofrenia (deficiência do desenvolvimento mental).

Sem espaço para criar dentro de casa, a jovem resolveu, durante a quarentena, produzir alguns vídeos na entrada do prédio com a personagem criada para o universo digital, que tem uma pegada de “menina da quebrada”, assim nasceu a Ruivinha de Marte.

Em um dos seus vídeos mais virais do TikTok, a Ruivinha aparece dançando a música “Na Ponta Do Pé”, de Nadson O Ferinha. O sucesso foi tanto que ela foi convidada para participar do clipe oficial do artista e já bateu a marca de 18 milhões de visualizações no YouTube.

