Vídeo: gêmeas são pedidas em casamento pelo mesmo homem

Não há limites que o assunto é se apaixonar. Muitos casais não tem problemas em dividir o parceiro com outras pessoas. Porém este caso incomum, mostra que as relações familiares podem ser ajustadas em nome do amor.

As gêmeas Anna e Lucy DeCinque, foram pedidas em casamento ao mesmo tempo e pelo mesmo homem e ambas aceitaram. O pedido, feito por Ben Byrne, o fato aconteceu no programa "Extreme Sisters'",canal de tv americano TLC.

" Somos as gêmeas mais sortudas do mundo. Compartilhamos um homem que nos ama totalmente pelo o que somos. Ben é nosso herói. Ele é nosso Príncipe Encantado " Anna e Lucy DeCinque, Gêmeas

Legalmente, o trisal não poderá se casar na Austrália, onde vivem, por causa da lei contra poligamia no país.

Porém, as irmãs sugeriram lugares como a Malásia ou a Indonésia para formalizarem a união. "Nós conhecemos esses lugares em que nós três podemos nos casar, e vamos fazer isso acontecer",

Anna e Lucy ficaram conhecidas em meados de 2019, quando contaram que dividiam o namorado e também o desejo de engravidar ao mesmo tempo do mesmo homem.

As australianas são gêmeas idênticas e já gastaram mais de 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões na cotação atual) para ficar ainda mais parecida. O caso é bizarro e ganhou repercussão nas redes sociais.

Sem essa de compartilhar





Após uma intensa discussão dentro de uma casa onde moravam em Camden, nos Estados Unidos, uma irmã gêmea esfaqueou e matou a outra. Amanda e Anna Ramirez entraram em confronto físico, quando Amanda, então, foi até a cozinha e pegou uma faca.

Conforme o "New York Times", Amanda e Anna viviam um triangulo amaroso e teriam discutido por conta de um homem. Antes do crime ser cometido, Anna postou uma foto no Facebook em que Amanda aparece abraçada com o pivô da discussão.



A autora das facadas golpeou Anna diversas vezes. Conforme o site Top Buzz, a faca penetrou entre as costelas e atingiu órgãos vitais. A vítima foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

