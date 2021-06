Sem Faustão, Bailarinas são dispensadas do 'Domingão'

A Globo anunciou nesta quinta-feira o desligamento definitivo de Faustão | Foto: Reprodução

Após a saída antecipada de Faustão da Globo , as bailarinas do "Domingão" também foram dispensadas, segundo o colunista Leo Dias. As beldades, que acompanharam o apresentador há décadas, já não estarão no palco deste domingo (20). O famoso quadro das Vídeo-Cassetadas também não será mais exibido.



A Globo anunciou nesta quinta-feira o desligamento definitivo de Faustão. A intenção, segundo a assessoria da emissora, é que Tiago Leifert ocupe o posto até o programa de Luciano Huck, que substituirá o "Domingão", esteja pronto para entrar na grade de programação.

*Com informações do IG

