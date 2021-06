Lázaro Ramos reage a jornalista que o confundiu com serial killer

Na última quinta-feira (17), o âncora do SBT Brasil, Marcelo Torres, disse que o ator Lázaro Ramos havia trocado tiros com a polícia e era suspeito e praticar uma série de assassinatos. Na verdade, ele se referia à Lázaro Barbosa, suspeito de praticar diversos crimes no Distrito Federal.

Em tom de humor, o ator da globo gravou uma reação ao momento em que o apresentador cometeu a gafe. Lázaro postou o vídeo em seu perfil no Tik Tok. Confira:

o lázaro ramos pic.twitter.com/hDM9P8avAN — cris dias (@crisayonara) June 19, 2021





Na gravação, é possível ver que a colega de bancada de Marcelo, a jornalista Márcia Dias citou o nome correto do suspeito de homicídios logo em seguida. "Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes", disse a apresentadora.

A confusão dos nomes virou motivo de meme nas redes sociais. Alguns internautas aproveitaram para dizer que também confundem o nome das duas pessoas. "Primeira vez que me falaram o nome desse serial killer falaram só o primeiro [nome] e eu fiquei 'o Lázaro Ramos!?", escreveu um perfil no Twitter.

Outra conta brincou com a 'perseguição ao ator. "Não acredito nisso, Lázaro Ramos era uma pessoa tão boa e hoje é taxado de serial killer, mundo tá de ponta cabeça", escreveu.

