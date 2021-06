Amazonense Kethelen Avelino é participante de novo reality da Netflix

| Foto: Reprodução

A amazonense Kethellen Avelino, de 22 anos, está entre os 12 participantes do novo reality da Netflix "Brincando com Fogo Brasil". O programa está com a estreia marcada para o dia 21 de julho e tem a premissa de pegação "proibida".

Trabalhando como secretária executiva, a amazonense se descreve como "alto astral, corajosa e hiperativa". Kethellen ainda revela que não se apaixona fácil e que gosta de se sentir desejada.

Kethelen Avelino | Foto: Nikhol Esteras/Netflix

Além dela, mais outras cinco mulheres e mais seis homens também participarão do reality que tem como prêmio máximo R$500 mil, que será dividido entre todos os participantes, caso eles consigam cumprir o desafio de não trocarem caricias físicas.

A jovem amazonenses comemorou a participação no reality com uma uma postagem em seu facebook. Confira:





Entenda o reality

Os participantes têm que lutar contra os desejos carnais para levar o prêmio de R$500 mil | Foto: Nikhol Esteras/Netflix

Após versão americana fazer um enorme sucesso na plataforma de streaming, a Netflix decidiu dar uma versão brasileira para o show. O grupo de homens e mulheres com boa aparência vai para uma praia paradisíaca e precisa se controlar para não sucumbir aos desejos carnais, com um prêmio de R$ 500 mil em jogo.

O desafio parece ser fácil a primeira vista, no entanto, até um simples selinho pode gerar uma infração. E por consequência, a cada penalidade, uma quantia é descontada do valor total do prêmio.

O programa terá diversos desafios de tentação e será narrado pela comediante Bruna Louise.

