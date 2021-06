Anitta rebate bolsonaristas que mandaram ela retocar tatuagem no ânus

“500 mil mortes… é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO”, declarou a artista, por meio das redes sociais. | Foto: Reprodução

Após publicar críticas à gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) diante da pandemia da Covid-19 no Brasil, a cantora Anitta sofreu ataques cibernéticos por apoiadores do presidente da República.



“500 mil mortes… é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO”, declarou a artista, por meio das redes sociais.

Em defesa ao chefe de Estado, alguns internautas criticaram a postura da cantora. Entre os comentários, um usuário chegou a mandar Anitta retocar a tatuagem íntima que fez no ânus. Após visualizar os ataques, a cantora rebateu:

“Lá vem os ‘bolsonarers’ (sim, o presidente tem um fã-clube) me ‘atacarem’ com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*. Ainda não desbotou, quando desbotar eu retoco porque é linda (duvido que os machões não iam adorar). Até porque, o cara Bolsonaro]está empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua de motoca pedir mais”.

Em maio deste ano, Anitta tatuou no ânus com os dizeres “I luv u”, que em inglês significa: “Eu amo você”. À época, a artista declarou que escolheu o local por falta de espaço no restante do corpo.

