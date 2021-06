Fernanda Brum sobre dividir palco com Isadora Pompeo: “Terrível”

Fernanda Brum e Isadora Pompeo | Foto: Reprodução

No mundo gospel também acontecem tretas! Fernanda Brum revelou que teve uma “experiência terrível” ao dividir o palco com uma jovem cantora gospel, que lhe “tomou o microfone” durante o The Send Brasil 2020. Ela não citou nomes, mas a coluna pesquisou e descobriu que se trata de Isadora Pompeo. As artistas se apresentaram junto com Marcus Salles no evento.



“Nós tínhamos um turno para cantar juntos de quarenta minutos. E ela tomou o microfone da gente, porque precisava daquela audiência, daquela multidão. Então, fiz o seguinte: peguei o outro cantor, que era mais velho, como eu, mais cascudo e falei ‘Vamos deixar ela, pois ela precisa dessa multidão. Vamos fazer backing vocal para ela’”, contou Fernanda em entrevista ao podcast Talkback, de Ed Araújo.

Segundo Fernanda, Isadora “não teria sido ensinada”. “A altivez precede a queda. Eu já vi muita estrela cadente. Então, o que desejo para essa geração é que ela se sustente e que eles tenham quarenta, cinquenta anos de ministério que nunca passem. Então, essa é a única exceção, tá bom, gente? Não é uma crítica geral. Essa única exceção me doeu no coração”, comentou a cantora.

Veja o vídeo:





*Com informações da Coluna do Leo Dias

Leia Mais

Isadora Pompeo diz que quem decidiu se divorciar foi Thiago Maia