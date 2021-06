Papa Francisco se encontra com Homem-Aranha após missa no Vaticano

O fiel trabalha com crianças doentes em hospitais | Foto: Divulgação

Um encontro inusitado aconteceu no Vaticano, nesta quarta-feira (23). O Papa Francisco ficou cara à cara com Homem-Aranha, no final da audiência geral semanal com número limitado de fiéis no Pátio de San Damasco.

O homem fantasiado como o personagem da Marvel presenteou o Santo Padre com uma máscara do super-herói.

O fiel trabalha com crianças doentes em hospitais.

Evangelização

Francisco falou da obra de evangelização na vida de São Paulo como forma de destacar os temas da catequese nas próximas semanas pela Igreja Católica. Dentre eles, “Liberdade”, “Graça” e o modo de vida cristão. "Parece escrita para nossos tempos", declarou o Papa.

