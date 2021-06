Série de publis sobre fazer cocô rendem cachê generoso para Viih Tube

A participação de Viih Tube no BBB21 dividiu opiniões, mas ela conseguiu reverter as polêmicas que se envolveu dentro da casa em oportunidades para publicidade.

Uma delas foi a “dramédia” vivida por ela na hora de ir ao banheiro sabendo que era vigiada até nesse momento tão íntimo. Logo que saiu da casa, Viih emplacou uma publi de uma espécie de aromatizador que promete retirar o odor que fica no banheiro, permitindo que o usurário se sinta à vontade em qualquer lugar.

Na tarde desta terça-feira (22), a influenciadora anunciou ser a nova embaixadora de um composto de fibras vegetais que auxilia na evacuação. Segundo fontes da coluna, a ação faz parte de um contrato como embaixadora, co-criando uma série de conteúdos informativos abordando temas relacionados ao que ela viveu dentro da casa.

Ainda de acordo com informações, a ex-BBB cobrava cerca de R$ 10 mil para uma sequência de três Stories, valor que triplicou depois de sua participação no reality. Especialistas ouvidos pela coluna apontam que a youtuber deve ter faturado cerca de R$ 500 mil para ser representante do composto de fibras.

Viih Tube também transformou os memes a respeito da falta de banho no programa em oportunidade de negócio com ações para uma marca de toalhas.

*Com informações da Coluna Leo Dias

