“Não aceita a separação”, diz affair de Eduardo Costa sobre ex-marido

A empresária e digital influencer Mariana Polastreli decidiu quebrar o silêncio e vir à público se defender das acusações que vem sofrendo do ex-marido Eduardo Polastreli nos últimos dias, assim que a coluna de Leo Dias divulgou que ela estaria “conhecendo melhor” o cantor Eduardo Costa.

Imediatamente, ele procurou a coluna e afirmou que a moça natural do Espírito Santo largou os três filhos para viver o romance com o artista. “Ele criou toda essa história da cabeça dele. Não aceita que me perdeu”, declara.

Polastreli afirma que desde 2019 conversava abertamente com o ex-marido sobre a decisão de se separar. Os dois foram casados por 15 anos. “Aconteceram sucessões de coisas que eu decidi pedir o divórcio na época. O casamento não ia bem, a gente vivia de aparência. O que me segurava eram os meus filhos, a minha família. Mas acabei ficando separada por três meses. Depois voltei pelos meus filhos, mesmo sabendo que não gostava mais dele”, conta.

Mariana chegou enviar fotos junto ao cantor para o então marido com a seguinte mensagem: “É bom que você saiba que agora eu tenho um homem que vai calar a boca de todos”, escreveu a empresária.

A influenciadora enviou fotos por WhatsApp e Instagram nas quais posa ao lado do cantor sertanejo.

Em entrevista concedida ao Metrópoles, o engenheiro afirmou a Mariana não demonstrava estar insatisfeita com o relacionamento que mantinham há 15 anos. E, ao contrário, do que ela e o sertanejo alegam, eles não estavam separados há três meses tendo até feito uma live ainda do mês de maio.

