Justiça proíbe MC Maylon de citar Anderson do Molejo em redes sociais

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) proibiu o cantor e dançarino Maycon Douglas Pinto, MC Maylon, de fazer postagens em redes sociais e de falar publicamente sobre a denúncia de estupro que fez contra o cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo.

A juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 7° Vara Cível da comarca de Campo Grande, além de decretar o sigilo, determinou uma multa de R$ 1 mil para cada publicação ou menção ao caso feita por Maylon.

A magistrada atendeu a um pedido do pagodeiro após Maylon anunciar sua participação em um reality show que será transmitido na internet.

No despacho, a juíza argumenta que “mesmo não havendo controvérsia com relação ao ato sexual praticado pelas partes, fato que importa apenas aos envolvidos”, a publicidade do caso causa prejuízos a Anderson, que já teve contratos de trabalho rescindidos em função da exposição do caso.

“Anderson ficou aliviado com a decisão e, mesmo em show, comemorou a decisão, que protege sua imagem e sua família”, celebram, em nota, os advogados do pagodeiro, Eduardo Mello e Diego Lopes.

Penalidades

No texto, a juíza determina ainda que o responsável pelo reality show seja intimado para que tenha ciência da decisão, para que o participante cumpra a restrição sob pena de exclusão do programa.

Além disso, o Google está obrigado a retirar do ar postagens que citem o caso, sob pena de multa de R$ 5 mil, incluindo a proibição de postagens futuras.

A defesa de Maylon, que ainda pode recorrer da decisão, que tem caráter liminar.

Entenda o caso

MC Maylon disse que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir a um local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o cantor o teria levado a um motel na Zona Oeste do Rio.

A polícia civil do Rio de Janeiro confirmou que encontrou sangue e esperma nas roupas de MC Maylon , que acusa o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro.

MC Maylon contou em depoimento ao delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP, que o crime teria ocorrido em dezembro de 2020.

