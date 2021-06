Live de Weley Safadão com Juliette é alvo de investigação do MP

Juliette Freire compareceu no “Arraia” e, agora, vai “no bolo” da polêmica | Foto: Divulgação

Uma live feita no último fim de semana, denominada “Arraia do Safadão”, do cantor Wesley Safadão, está dando o que falar. O Ministério Público da Paraíba informou, nesta terça-feira (22), que irá investigar se houve aglomeração durante o evento transmitido nas redes sociais do cantor.

E mais, a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, compareceu no “Arraia” e, agora, vai “no bolo” da polêmica, junto com os cantores Israel & Rodolffo e Alceu Valença, além dos influenciadores Carlinhos Maia e Tirullipa. O local da transmissão foi Campina Grande.

Vídeos dos bastidores mostram que havia público presencial. Para completar a ‘panela’ da confusão, os convidados não usavam máscaras, quando não estava se apresentando.

O encontro Carlinhos Maia e Juliette a bonita 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/mZ7DVuyE5X — Juh Lima🌵🌵🌵 (@Juhlima31216175) June 20, 2021

*Com informações do SBT Notícias

