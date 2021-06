Britney Spears desabafa em tribunal: “Só quero minha vida de volta"

Desde 2008, Britney está sob a tutoria de seu pai | Foto:

A cantora norte americana Britney Spears prestou depoimento em uma audiência na Califórnia, Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (23), pelo fim de sua tutela. Desde 2008 sob a tutoria de seu pai, Jamie Spears, a cantora desabafou e fez o pedido para a juíza que cuida do caso.



“Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos, é o suficiente. Faz muito tempo que eu não tenho o meu dinheiro. É meu desejo e meu sonho que isso acabe. [...] Não está certo me forçar a fazer algo que eu não quero fazer. Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva. Eu não sinto que posso viver uma vida plena”.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, Huffington Post, Entertainment Tonight, ABC News, CNN e Variety, a cantora leu uma declaração perante ao tribunal de forma remota por 24 minutos, o que aconteceu por volta das 15h no horário de Brasília. Apenas gravações do áudio da audiência foram permitidas pela corte e, quando uma advogada presente no momento pediu para o momento não ser público em respeito à privacidade de Britney e de seus filhos, a cantora negou. "Eles fizeram um bom trabalho explorando minha vida. Portanto, sinto que deveria ser uma audiência pública e eles deveriam ouvir o que tenho a dizer", afirmou ela.

A cantora desabafou e fez o pedido para a juíza que cuida do caso. | Foto: Divulgação

"Muita coisa aconteceu desde dois anos atrás, a última vez que estive no tribunal. Eu não acho que fui ouvida em qualquer nível quando fui ao tribunal da última vez", começou Britney em seu discurso. A cantora afirmou que foi forçada a fazer uma turnê em 2018, como expôs o The New York Times nesta semana. A artista fez outras queixas, incluindo que não pode andar de carro com o namorado sozinho e que foi forçada a mudar sua medicação para uma à base de lítio após se negar a fazer um novo show em Las Vegas.



Entenda o caso

Se você não tinha ideia do que era o movimento "Free Brtiney", certamente se inteirou do assunto recentemente! Nos últimos meses, o tema foi pauta do documentário “Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela”, que mostra de forma detalhada como Princesinha do Pop foi tratada ao longo dos anos. O documentário está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Movimento "Free Brtiney" foi criado | Foto: Divulgação

Em 2020 a artista entrou com ação judicial para a remover a tutela do pai, o juíz no momento negou a ação e estendeu a tutoria até setembro de 2021. Spears vem de um histórico problemático de vícios e internações psiquiátricas, esses altos e baixos é um espelho da pressão familiar e profissional que a artista vêm sofrendo desde sua infância.



*Com informações do UOL

