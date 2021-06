Juliette canta ao lado de Elba Ramalho

Live ocorreu na última terça-feira (23) | Foto: Reprodução

Depois de soltar a voz no palco de Gilberto Gil, Alceu Valença e Wesley Safadão, foi a vez de Juliette Freire, campeã do BBB21, da Globo, mostrar seu talento na live São João de Campina Grande, de Elba Ramalho, transmitida nesta quarta-feira (23) no canal da cantora no Youtube. A maquiadora e advogada cantou os clássicos Que Falta Me Faz Um Xodó e Xote Dos Milagres.



“Cactos do Brasil! Cactos do mundo, preparem os corações, sorriam felizes porque agora é a vez dela chegar aqui para brilhar, porque quando ela chega, é um facho enorme de luz. É aquela estrela que já nasceu brilhando… porque ela é doce, porque ela é linda, porque é amorosa. É a minha convidada. Só tenho coisas bonitas para dizer dela. O tanto de amor que eu sinto. Vou criar essa menina. A princesa da Paraíba… Juliette”, anunciou Elba Ramalho.

*Com informações do Leo Dias

