Vídeo: Ruivinha de Marte, influencer de Manaus, dança com Rodrigo Faro

MANAUS - A influencer amazonense, Anny Bergatin, de 24 anos, mais conhecida como ‘ Ruivinha de Marte ’, foi até São Paulo para gravar com Rodrigo Faro, no Programa Hora do Faro, nos estúdios da Record TV. Juntos, eles ainda gravaram um vídeo que viralizou nas redes sociais. O programa vai ao ar no próximo domingo (27).



A gravação do programa também contou com a participação do humorista Cremosinho.

O apresentador Rodrigo Faro ainda elogiou a amazonense.

" Conquistei a Ruivinha de Marte. Que menina incrível. Perdeu, Cremosinho " Rodrigo Faro, Apresentador

Anny compartilhou no seu Instagram a experiência de gravar com Rodrigo Faro.



" Gente como assim. Deus é incrível né? Olha só, fizeram uma brincadeira comigo, a equipe falou que eu ia participar do programa “Hoje em dia”, quando eu vi, o Rodrigo Faro chegando falando tantas coisas lindas, eu nesse momento desmoronei. Porque só eu sei o que eu passei, o que minha família passou e olha só onde eu cheguei! Obrigada Deus, obrigada Faro por você ser essa pessoa tão iluminada. Obrigada pela oportunidade! " Ruivinha de Marte, Influencer de Manaus

Mas, afinal quem é Ruivinha de Marte?

Nascida em Urucará (AM) e criada em Manaus, Anny mora em um apartamento de dois quartos, na Zona Leste de Manaus, com a irmã, o pai, que é pedreiro, e a mãe, que cuida de um primo 33 anos, que sofre de oligofrenia (deficiência do desenvolvimento mental). Sem espaço, ela grava alguns vídeos na entrada do prédio, como a Ruivinha de Marte, sua personagem da quebrada.

A estudante do 5º período de Jornalismo participou da gravação do videoclipe do cantor nordestino Nadson de Jesus Alves, de 18 anos, mais conhecido como ‘Nadson o Ferinha’.

Atualmente a Ruivinha está com 3,3 milhões de seguidores.

Veja o vídeo:





