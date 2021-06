Adriane Galisteu é a nova apresentadora de “A Fazenda”

| Foto: Reprodução

Desde que Marcos Mion deixou a Record, após 11 anos na emissora, diversos nomes para substituí-lo em "A Fazenda" foram especulados.

A Record bateu o martelo e definiu Adriane Galisteu como a nova apresentadora, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7. O bom desempenho dela no "Power Couple" foi o que animou a cúpula da emissora para escolhê-la.

Adriane vai assinar o novo acordo na próxima segunda-feira (28), já que, até o momento, ela é contratada apenas por obra, para comandar o reality show de casais. A Record deve confirmar o nome da apresentadora nas próximas horas como substituta de Marcos Mion.

Em fevereiro deste ano, Caio Castro , de 32 anos, estava cogitado para ser o novo apresentador do reality. As informações foram do site TV Pop.

Adriane Galisteu brilha nas telas há muito tempo. Ela foi apresentadora dos programas Ponto G, Quiz MTV, Superpop, É Show, Charme e Toda Sexta. Ela é apresentador, atriz e ex-modelo. Adriane integrou a telenovela Xica da Silva, estreou no teatro em 1999, com a peça Deus lhe pague.

A Fazenda

Outro nome cogitado para estar no reality é o ex-BBB Gil do Vigor. O diretor Rodrigo Carelli disse que anotou a dica de fãs que sugeriram que Carelli chamasse o economista para a próxima temporada do confinamento rural.

"Chama o Gil do Vigor para A Fazenda", pediu um internauta identificado como Zac no Twitter, e Carelli respondeu: "Quem sabe, boa ideia. Anotado!".

