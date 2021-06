Ex-BBBs gravam para documentário de Juliette. Saiba quais

A ex-BBB Juliette Freire ganhará o próprio documentário no Globoplay, que contará um pouco mais de sua história para os fãs.

A série estreia no próximo dia 29 e terá seis episódios, que serão lançados semanalmente. Mas a campeã do BBB21 não é a única participante do reality show que aparecerá no projeto.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Gil do Vigor, Lucas Penteado, Rodolffo e Lumena Aleluia estão confirmados no documentário e gravarão suas participações na quarta-feira (30/6), em um estúdio em São Paulo.

Além dos colegas de confinamento, a série também dará espaço aos fãs de Juliette.

“A minha vida, que as pessoas não viram, vai ser contada agora para todo mundo que gostou, que viram o que eu sou, e agora vão ver como cheguei até aqui e o que pretendo fazer. A gente já está captando minha infância aqui na Paraíba, meus trabalhos, estudos… Todo esse bastidor, tudo o que me formou”, contou Juliette em entrevista ao Mais Você.

*Com informações da Coluna do Leo Dias

