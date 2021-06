Juliette já assinou seis grandes contratos publicitários

Veja as marcas que a Juliette faz campanha | Foto: Reprodução

Juliette é a nova rainha da publicidade no Brasil. Desde que saiu campeã do “Big Brother Brasil”, a maquiadora assinou seis pomposos contratos publicitários. Ela se tornou embaixadora das empresas Avon, Americanas, Globoplay e L’Occitane au Brésil; lançou uma coleção com a C&A; e anunciou um novo contrato como porta-voz de cultura e tradição da Bohemia Puro Malte.

Juliette e C&A | Foto: Reprodução

Os contratos não são para publicidades pontuais. Juliette trabalhará com as empresas por um ano ou mais. Isso dá estabilidade e faturamento alto para ela. Como embaixadora, estrelará materiais das marcadas em foto e vídeo em todo tipo de mídia. A Globoplay já a colocou para cantar com Gilberto Gil, emprestando sua popularidade para o veterano, e a Americanas já gravou comerciais com ela.



Segundo o jornalista Leo Dias, o contrato dela com a C&A é de R$ 5 milhões. O valor, claro, não é confirmado por ela nem pela empresa. Mas é óbvio que, em pouco mais de um mês, Juliette já conseguiu multiplicar o valor de R$ 1,5 milhão – prêmio do “BBB”. Está com a vida feita! As marcas se interessam por ela tanto por conta de seu carisma e credibilidade quanto por seu alcance: são 30 milhões de seguidores só no Instagram.

Globoplay vai lançar documentário sobre Juliette

A vencedora do “BBB 21” confirmou o lançamento de uma série documental exclusiva no Globoplay. A estreia está marcada para o dia 29 de junho e conta com a participação de alguns ex-BBBs como Lucas Penteado, Gil do Vigor e Rodolfo.

*Com informações do Pop On-line

Leia Mais

Ex-BBBs gravam para documentário de Juliette. Saiba quais