Flordelis é flagrada comprando enxoval com "novo amor" em shopping

Flordelis virou a página e confirmou que está vivendo um romance com o produtor artístico Allan Soares ao chamá-lo de “amor” em uma live. A cantora foi flagrada comprando um novo enxoval em um shopping de Macaé, no Rio de Janeiro, ao lado dele.

Os primeiros rumores de que Flordelis e Allan estavam vivendo um affair surgiram em fevereiro deste ano, quando os dois apareceram abraçados na comemoração do aniversário dela.

Na época, ele desmentiu o romance em conversa com a coluna e contou que era amigo de longa data da pastora e deputada federal.

“Nossa relação é apenas de amizade. Frequento a casa da Flor faz alguns anos. Sempre postei fotos com ela. Mas, como a mídia quer muito ter algo novo dela, porque a Flordelis está praticamente inocentada, precisam de algo para falar. A mídia quer motivos para falar da pastora e, como não tem outros, pegaram a minha foto com ela”, disse ele na época.

De fato, Allan posta fotos com Flordelis há bastante tempo. A coluna encontrou até mesmo uma imagem de 2018 na qual o produtor artístico aparece ao lado da pastora e de seu até então marido.

“Manhã e noite de sexta-feira abençoadas com os pastores Anderson e Flordelis em Macaé”, escreveu ele.

Acusada de morte de pastor

Flordelis é suspeita de participação, ao lado dos filhos, do assassinato de Anderson do Carmo. A polícia indica que ela poderia ser a mandante do assassinato. A deputada foi afastada até o julgamento do caso.

A filha da deputada federal Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, afirmou que planejava matar Anderson. Em depoimento, ela afirmou que pagou R$ 5 mil a Marzi Teixeira da Silva para executar o plano , mas não sabe o que aconteceu.

Em depoimento, Simone negou participação no crime, mas admitiu ter jogado três celulares ao mar: um do pastor, o da mãe Flordelis e o do irmão Flávio. Ela também afirmou que Anderson a perseguia amorosamente, mas negou qualquer tipo de relacionamento anterior.

A nota divulgada pela assessoria da deputada defende que ela é inocente e que não poderia usar o cargo no legislativo para interferir nas investigações, como foi argumentado pelos desembargadores.

“A Deputada Flordelis vem sofrendo um linchamento público, antes mesmo do fim da primeira fase do processo que investiga a morte de seu marido, o Pastor Anderson do Carmo, ela vem sendo condenada e humilhada perante a opinião pública, sem nenhum direito de defesa”, argumenta.

