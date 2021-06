Flordelis tem caso com assessor casado que conheceu em culto

Ele é casado e tem dois filhos, um de 27 anos e o outro, de 17 | Foto: Reprodução

Depois que a coluna Leo Dias divulgou que Flordelis entregou que está vivendo um romance com o produtor artístico Allan Soares ao chamá-lo de “amor” em live, uma fonte entrou em contato, nesta segunda-feira (28), para afirmar que a pastora e deputada federal do Rio de Janeiro tem, na verdade, um caso com um de seus secretários, Anderson Mello, de 48 anos. Ele é casado e tem dois filhos, um de 27 anos e o outro, de 17.



Anderson Mello é chefe do gabinete de São Gonçalo da deputada federal, e é considerado o número um da equipe da pastora. Segundo a fonte, os dois vivem um romance há quase três anos, mesmo Anderson sendo casado com a técnica de enfermagem Débora Vilela. Ela costumava frequentar a igreja da deputada e a casa dela. Débora também doava cestas básicas para Flordelis, que tem 50 filhos.

Após receber as informações, a coluna procurou Débora. Ela confirmou que se relacionava com Flordelis e que, por um período, passou a frequentar a igreja da deputada para tentar, única e exclusivamente, restaurar o casamento com Anderson, que passava por uma crise. Eles são casados há 28 anos.

“Era para restaurar o meu casamento, mas acabei saindo de lá sem marido, com a família devastada, praticamente. Eu já estava em crise no casamento, por isso procurei a igreja, que eu já frequentava há muitos anos. Simplesmente, levei uma rasteira”, desabafou.



No mês passado, a pastora, acusada de ser a mandante do assassinato do marido Anderson do Carmo, já havia sido flagrada comprando um novo enxoval em um shopping de Macaé, no Rio de Janeiro, ao lado do produtor artístico gospel Allan Soares.

Os primeiros rumores de que os dois estavam vivendo um romance surgiram em fevereiro deste ano, quando eles apareceram abraçados na comemoração do aniversário dela. Na época, ele desmentiu o romance em conversa com a coluna e contou que era amigo de longa data de Flordelis.

