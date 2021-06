"RBD volta ao Brasil em 2022", afirma produtor em entrevista

O grupo também relançou clipes como "Sálvame" e "Ser o Parecer" em seu canal do YouTube | Foto: Reprodução

A banda que marcou gerações, RBD -Rebelde, deixou alguns fãs órfãos durante anos. O anuncio do fim da banda, em 2008, não apagaram o amor da verdadeira legião de seguidores.

Após mais de uma década, o grupo mexicano deve retornar ao Brasil no primeiro semestre de 2022. Agora, além do retorno da banda, fãs brasileiros possuem mais um motivo para ficarem eufóricos e comemorar.

O empresário responsável por trazer o RBD ao Brasil em outras ocasiões, William Crunfli, disse em entrevista ao jornalista José Norberto Flesch que a banda volta ao Brasil.

“É certo que o RBD virá, ano que vem. Ainda não está definido o promotor. Eu acho que estamos bem na parada, mas ainda não está definido. Mas que vem, vem! Para o público o que interessa é isso!", comentou para delírio dos fãs.



Parece que, apesar do passar dos anos, as saias colegiais, camisas sociais brancas e gravatas vermelhas – look clássico dos personagens da novela, que deu origem ao grupo – sempre estiveram guardadas, esperando um "comeback".

A banda é formada pelo elenco da novela "Rebelde", com artistas como Anahí , Dulce María e Alfonso Herrera. O grupo também relançou clipes como "Sálvame" e "Ser o Parecer" em seu canal do YouTube, para a alegria de fãs apaixonados.





Os brasileiros, os fãs mais eufóricos colocaram "RBD NO BRASIL', como um dos assuntos mais comentados do twitter, criando teorias de como seria os shows da banda pelo país.



Sucesso nos streaming

Após oito anos, todos os nove álbuns de estúdio da banda mexicana RBD voltaram a ser disponibilizados nas plataformas de streaming.

Desde 2012, fãs da banda pedem o retorno das canções às plataformas digitais. Foram disponibilizados os álbuns "Rebelde", "Celestial", "Nuestro Amor", "Empezar Desde Cero" e "Para Olvidarte de Mí", além do álbum em inglês "Rebels" e dos CDs em português "Rebelde Edição Português", "Nosso Amor Rebelde", "Celestial Versão Português".

O grupo também liberou em seu novo canal oficial do YouTube, o RBD Oficial, os clipes de músicas como "Rebelde", "Ser o Parecer", "Nuestro Amor" e "Sálvame". O canal ganhou o prêmio YouTube Silver Creator por ter mais de 100 mil seguidores antes mesmo do lançamento.

Em 26 de dezembro de 2020, a banda fez a live "Ser o Parecer", em uma plataforma paga de streaming, contemplada por um público de 107 países distintos, de acordo com a Variety e teve mais de 350 mil ingressos vendidos. O espetáculo do RBD já vendeu mais de R$ 100 mil ingressos, segundo a jornalista mexicana Ana Maria Alvarado.

Para promocionar a live os mexicanos lançaram um novo single a nostálgica 'Siempre ha estado aquí' disponível m todas as plataformas digitais da banda





