Post sobre consumo de carne afastou Bruna Marquezine e Enzo Celulari

O post de Enzo foi feito no final de maio | Foto: Reprodução

A repercussão negativa do post que Enzo Celulari fez sobre a redução do consumo de carne no Brasil foi o motivo do afastamento de Bruna Marquezine . O empresário ficou abalado com o cancelamento e quis evitar mais exposição para não se envolver em novas polêmicas. A atriz pediu um tempo e ele não gostou.



O post de Enzo foi feito no final de maio, ou seja, no Dia dos Namorados, eles já não estavam mais juntos. Mas, segundo fontes da coluna, o término não é definitivo, já que os dois se gostam muito e podem reatar. Assim como o empresário, Bruna não come carne, mas não concordou com a mensagem do namorado.

Bruna e Enzo começaram um romance em junho do ano passado, mas só assumiram publicamente em abril deste ano. Mas, antes disso, a coluna já havia publicado diversos flagras dos dois. Eles se aproximaram durante a pandemia, quando a atriz se colocou à disposição para ajudá-lo em projetos sociais.

*Com informações do Metrópoles

