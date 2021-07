Filho de Leonardo revela que perdeu virgindade com viúva de traficante

Filho de Leonardo | Foto: Reprodução

O filho do cantor Leonardo, o também cantor Matheus Vargas, afirmou que perdeu a virgindade com a viúva de um traficante que ele conheceu quando tinha 14 anos.



Em entrevista ao podcast "Tá babado", da ex-A Fazenda Aritana Maroni e da cantora Ana Dutra, Vargas relembrou o momento que aconteceu no dia de um evento chamado "Festa do Tomate", em Goianápolis (GO).

"Lembro até que ela foi casada. O marido dela era traficante de uma comunidade, eu juro por Deus. (Descobri) isso quando já tinha feito (sexo). Foram dez segundos de transa", iniciou Matheus Vargas.

*Com informações do IG

