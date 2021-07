William e Harry fazem homenagens aos 60 anos da Precisa Diana

| Foto: Divulgação

Dia 1 de julho, é a data que a princesa Diana completaria 60 anos. Homenagens marcaram o reencontro de William e Harry após polêmicas.

Fãs aproveitaram a ocasião para prestarem homenagens a "Rainha do povo" como Lady Di ficou conhecida, os filhos Willian e Harry se reuniram no Palácio de Kesington, em Londres, no Reino Unido, onde era a residência oficial da monarca para inaugurar uma estátua da princesa que ficará exposta nos jardins do palácio.

Lady Di se casou com Príncipe Charles, o herdeiro do trono britânico, em 1981. Logo ganhou a simpatia do povo e se tornou referência de estilo além de sua atuação ativa na filantropia . A vida pessoal acabou ganhando mais holofotes do que a coroa gostaria, e o relacionamento de Diana e Charles foi marcado por escândalos e traições. A separação veio em 1992. Cinco anos depois, a princesa morreu, aos 36 anos, em um trágico acidente de carro em Paris, na França.

Entrevista

Príncipe Harry e Meghan Markle, concederam uma entrevista polêmica para apresentadora Oprah Winfrey, o casal deu o seu lado da história sobre a vida na Família Real.

Uma das maiores alegações da entrevista foi que houve "várias conversas" dentro da Família Real sobre quão escura seria a pele do bebê de Meghan e Harry. "Naqueles meses, quando eu estava grávida, havia preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele poderia ser quando ele nasceu", disse Meghan.

As alegações sobre preconceito racial na família real britânica rachou de maneira mais profunda a relação entre o ex-casal real e a realeza principalmente o relacionamento fraternal entre William e Harry. Após toda essa polêmica a família voltou a se reunir no funeral do patriarca real, o Duque de Edimburgo, o príncipe Philip, que faleceu em abril deste ano.

Apesar do momento de luto pela partida do avô, segundo a imprensa britânica o rompimento dos irmãos e por consequência de Harry com o restante da família seria irreconciliável. Meses após o encontro os irmãos voltam a se reunir para celebrar o aniversário da mãe, data importante pelo fato de Lady Di estaria completando 60 anos.

