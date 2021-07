Ator que estampou “Cigarrinhos de Chocolate” morre aos 72 anos

Notícia da morte foi dada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated) | Foto: Reprodução





O ator Paulo Pompeia, que ficou eternizado no final dos anos 50 por estampar a embalagem dos “Cigarrinhos de Chocolate”, morreu nesta quarta-feira (30), aos 72 anos. A causa e o local da morte não foram divulgadas.

Nesta quinta-feira (1), a empresa Chocolate Pan, que produzia o doce, homenageou o ator em postagem nas redes sociais.





"Triste notícia... O @satedspoficial informou que na quarta-feira (30/06/2021) faleceu o ator Paulo Pompeia. Os mais sinceros sentimentos, condolências aos familiares e eterna gratidão ao nosso eterno menino!", disse a marca pelo Instagram.



Contribuição

A notícia da morte foi dada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated), entidade da qual Pompeia já foi diretor.

"Mais uma notícia muito triste, o nosso amigo, ex diretor do Sated-SP, ator, diretor Paulo Pompeia faleceu no dia de hoje. Agradecemos a toda a sua contribuição as artes. A ele nosso carinho, respeito e admiração", afirmou na quarta-feira a instituição.

Paulo fez diversas peças de teatro, passou pelas TVs Globo, Manchete, Record e Cultura. Ele participou de algumas novelas na Globo, como Malhação, Perigosas Peruas e O Mapa da Mina.









