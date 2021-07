Alê Oliveira é detonado por revelar detalhes de sexo com Juliette

Alê revelou detalhes da relação sexual | Foto: Reprodução

Com nada mais e nada menos que 5,7 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador Alê Oliviera está sendo duramente criticado nas redes sociais após revelar detalhes sexuais de sua ficada com a campeã do BBB21, Juliette Freire .

Os dois tiveram um breve relacionamento antes do reality show, durante as lives que ocorreram em 2020.

Segundo o influenciador relatou ao podcast Babado JP, ele e Juliette ficaram na casa da paraibana, enquanto assistiam a live de “um cantor famoso”.

O problema começou, quando, perguntado pelos apresentadores, revelou detalhes da relação sexual entre eles.

“Ficamos na house (casa) dela, naquela live de cantores, acabou que a gente foi tomar vinho… a gente foi para o motel no carro dela”, completou.

“Rolou língua lá?”, perguntou um dos apresentadores. Alê, então, confirmou que Juliette fez um beijo grego e comentou ter gostado da experiência.

Nas redes sociais, Alê está sendo alvo de várias críticas por ter exposto a intimidade de Juliette.





Juliette, um fenômeno

Enquanto ex-namorados expõem intimidade com a ex-BBB, ela fatura com novos contratos . Juliette é a nova rainha da publicidade no Brasil. Desde que saiu campeã do “Big Brother Brasil”, a maquiadora assinou seis pomposos contratos publicitários.

Ela se tornou embaixadora das empresas de maquiagem, vende de variedades, plataformas de vídeos eAvon, Americanas, Globoplay e cosméticos; lançou coleção de roupas em uma grande empresa; e anunciou um novo contrato como porta-voz de cultura e tradição de uma importante cerveja do país.

Os contratos não são para publicidades pontuais. Juliette trabalhará com as empresas por um ano ou mais. Isso dá estabilidade e faturamento alto para ela. Como embaixadora, estrelará materiais das marcadas em foto e vídeo em todo tipo de mídia.

