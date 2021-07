Barraco! Deolane, viúva de MC Kevin, briga com mãe de filha dele

Barraco de família! A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, e a mãe da filha dele, Evelin Gusmão, se estranharam na internet nesta sexta-feira (2/7). As duas já não se davam muito bem enquanto o cantor ainda era vivo e a treta veio à tona agora com muitas farpas e indiretas. Rolou até assunto sobre piolho.

Tudo começou com uma indireta de Deolane. “Para de ser falsa, fingida, e achar que amor se compra. Pare de dormir e acordar pensando em mim. Eu não quero nada de ninguém, só o que é meu, e você sabe o que é meu. Você quer que as pessoas tenham pena de você? Porque eu não tenho”, disse ela sem citar nomes.

Evelin logo vestiu a carapuça e respondeu publicamente, mas sem dizer que estava falando sobre Deolane. “Mexe comigo, mas com minha filha menor de idade, não mexe. Se abrir a boca para falar dos meus filhos, o processo vem”, afirmou ela, se referindo à filha Beatriz, de 14 anos.

E aí Deolane resolveu dar nome aos bois e se dirigiu diretamente a Evelin. “Vai na luta amor, que talvez você consiga chegar alcançar o caminho. E deixa eu te falar, para de se exibir só com uma, se exibe com todos que você tem, você tem 5 ou 6, né? Então para de dar uma de vítima porque isso eu não sou”, afirmou ela.

“Sabe aquela lei: ação e reação? É assim que funciona comigo! Eu posso cortar muito as suas asinhas. Inclusive o carro que está com você, você deveria levantar as mãos pro céu, e esse carro poderia nem estar com você, e sim, comigo. Conversa com sua ex-sogra, se atenta às coisas, porque ou você se finge de louca ou você é a louca”, continuou Deolane.

Deolane, então, expôs o print de uma conversa com Evelin em fevereiro, quando Kevin ainda era vivo, e falou que ela deveria cuidar de Soraya, sua filha com ele, que estaria com piolhos. “Se eu fosse você, ao invés de cuidar da minha vida, iria cuidar da sua filha, começando por tirar os piolhos da cabeça dela e cuidar das roupas dela, porca demais”.

Evelin não aceitou as críticas à filha. “Você mexeu na minha ferida que é a minha filha. Eu já fui piolhenta e nem por isso nunca diminui os filhos de ninguém. Você chegou na vida do Kevin há um ano e dois meses. Mas era eu quem estava com ele lá atrás, quando ele não tinha nada”, comentou.

Em um novo print exposto por Deolane, Evelin afirma que seu atual namorado é o amor da vida dela e as duas se acusam de “comprar homens”. Evelin ainda revela que Deolane também está brigada com a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, e diz que a viúva quer aparecer na internet às custas da memória dele.

Falando novamente sobre a filha de Kevin, Deolane disse que ela e o cantor sempre tinham que comprar roupas novas para a menina, porque ela sempre vinha com peças rasgadas e encardidas da casa da mãe e chamou Evelin de porca e descuidada por deixar a criança com piolhos. Essa treta ainda vai longe!

*Com informações do Metropoles

