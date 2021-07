Paolla Oliveira diz que recebeu muitos 'não' por ser 'cheia de curva'

A atual namorada de Diogo Nogueira desabafou sobre as dificuldades de se encaixar em padrões estéticos | Foto: Reprodução/Instagram

Dona de um dos corpos mais comentados e elogiados da televisão, Paolla Oliveira disse em uma entrevista que já recebeu 'não' por causa da sua silhueta. Se um dia, a atriz já enfrentou esse problema, hoje ela é desejada por diversas empresas nas suas campanhas publicitárias, além de papeis em filmes e novelas



A atual namorada de Diogo Nogueira desabafou sobre as dificuldades de se encaixar em padrões estéticos. Eu tomava muito 'não' por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha 'o perfil', não me encaixava no que elas buscavam", contou à atriz em uma entrevista a revista Glamour.

"Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar, e isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil", explicou.

Em 2019 Paolla Oliveira falou sobre as polêmicas fotos feitas por um paparazzi em que ela exibe algumas celulites na perna durante uma gravação da novela "A Dona do Pedaço". A atriz contou que não se abala com esse tipo de crítica e que não pretende ser perfeita.

"Ia gostar mais se eu soubesse que ele estava fotografando. Cena é cena, foto é foto, é tudo diferente. Eu estava em uma cena de novela, em uma situação completamente disponível para as câmeras, mas não para um paparazzi. Mas está tudo ótimo para mim, me achei linda, maravilhosa. Não sei se é a idade, mas nada mais me abala, não tenho intenção nenhuma de ser perfeita, não quero ser perfeita, só quero ser feliz", disse a atriz em entrevista ao "A Tarde É Sua", da RedeTV!

*Com informações do IG

