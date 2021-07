Reality "A Fazenda 13" quer participação de Ruivinha de Marte

A famosa Ruivinha de Marte pode ser uma das famosas em A Fazenda 13 | Foto: Reprodução

Manaus - A famosa " Ruivinha de Marte " pode ser umas das participantes do reality show "A Fazenda 13". As informações de bastidores da sua participação no reality da TV Record, vem de fontes da coluna de Leo Dias.

Aos 24 anos, Anny Bergatin conquistou uma legião de fãs no Instagram, onde já possui 3, 8 milhões de seguidores.

No TikTok, o sucesso da moça é ainda maior com 10, 3 milhões de fãs e 98, 7 milhões de curtidas em seu perfil.

Natural de Urucará (AM) e criada em Manaus, a moça mostra que nasceu para viralizar. Com sua dancinha peculiar, ela foi convidada pelo cantor Nadson, o Ferinha, para participar das gravações do clipe Na Ponta do Pé, em Sergipe.

O vídeo alcançou mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Anny também é estudante de jornalismo e deixou um estágio em um site de notícias, dedicando –se ao trabalho como influenciadora.

Após conhecer, recentemente, a cidade de Aracajú, Anny, que nunca tinha viajado de avião, se surpreendeu ao conhecer o mar pela primeira vez.

" “Não acreditei, sempre falei que, se Deus permitisse, queria chegar perto do mar. Foi incrível ouvir o barulho das ondas, ver a imensidão, a água. Era tanta informação que não sabia se gravava Stories ou observava. A minha mãe me ligou por chamada de vídeo, todo mundo chorou”, disse " Ruivinha de Marte,

Nem tudo sempre foi fácil na vida da Ruivinha , que começou gravando os vídeos na entrada do terreno da casa onde morava. Ela mora com o pai, que é pedreiro, a mãe e a irmã num apartamento de dois quartos. Ela já participou der alguns programas nacionais como o programa da Eliana, no quadro "Famosos da internet", do programa "A Hora do Faro", no "Dança Gatinho" e projeta novas participações na carreira.





