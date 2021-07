Rafinha Bastos repercute a cena de Adam Demos na série da Netflix

Rafinha Bastos | Foto: Reprodução

Rafinha Bastos, que está à frente do podcast "Mais Que 8 Minutos", também se rendeu ao falatório em torno do terceiro capítulo da primeira temporada de " Sex/Life ", que, como o próprio nome já diz, mistura momentos quentes de sexo com um romance e mostra a nudez frontal do personagem Brad, interpretado pelo australiano Adam Demos.



No seu melhor estilo de ser, o comediante e apresentador escreveu no Twitter: "Muita gente falou da parte em que um dos atores aparece nu no banheiro da academia. Acabei de ver e entendi o porquê. O povo não tem maturidade para lidar com um pênis pequeno. Impressionante".

Os usuários, é claro, reagiram à publicação com o mesmo sarcasmo. Enquanto o primeiro disse que "o cara tem o nariz do Rafinha no meio das pernas", e o segundo destacou que "aquilo lá é de borracha", outro seguidor, entretanto, foi além: "Tá maluco, dá para enrolar no pescoço e usar de cachecol nesse frio".

Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: até a criadora do seriado, Stacy Rukeyser, chegou a ser questionada "se era real ou uma prótese" durante entrevista ao Collider, site de entretenimento, com foco na indústria cinematográfica. No entanto, ela garantiu que "não, não teve um dublê de corpo".

*Com informações do IG

