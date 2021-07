Famosos promovem corrente pela saúde de Ana Maria Braga

Apresentadora contou que ficou assustada ao não sentir cheiro de perfume | Foto: Reprodução





Juliette Freire, Claudia Leitte, Rômulo Estrela e outros famosos estão se mobilizando nas redes sociais numa corrente pela saúde da apresentadora Ana Maria Braga, diagnosticada com Covid-19 nesta segunda-feira (5).

"Estamos em oração", escreveu a vencedora do "BBB21 "; "Melhoras, Aninha", comentou Mariano; "Melhoras, meu amor", disse Deborah Secco. Juliana Paiva, Ana Furtado e mais artistas se solidarizaram, desejando uma rápida recuperação para Ana Maria.

A apresentadora chegou a conversar, ainda nesta segunda-feira, com Fabrício Battaglini, que deve dividir o "Mais Você" com Talitha Morethe, enquanto Ana Maria não se recupera. Por meio de uma vídeo chamada feita diretamente do hospital, a global, que já é avó de quatro, esclareceu:

" Tá tudo ótimo dentro do possível, porque de repente, estava achando que era uma 'gripinha', estava assim desde quinta passada. A gente nunca pensa no pior. Para mim, estava tudo ótimo. Semana passada deu negativo e hoje deu positivo " ,





Ana Maria Braga também explicou para o público que já tinha tomado as duas doses da vacina contra a doença: "Tô ótima, estou me sentindo bem. Me sossegaram aqui, muito leve, tomei as duas doses. Tem que ficar quietinha. Tirando o mal-estar, passo bem. Sem motivos para preocupação", destacou. Na sequência, agradeceu as mensagens que tem recebido: "Obrigada pelo carinho de todos".

Susto com o perfume

A apresentadora contou que, pela manhã, se assustou quando pegou o perfume: "Hoje de manhã fiquei um pouco mais assustada porque perdi o olfato. Passei perfume e pensei: 'ué, será que o perfume estragou?", contou.

Gil do Vigor, que recentemente falou com a equipe do PurePeople, já tinha sido anunciado na semana passada como uma das atrações do "Mais Você" a partir desta quinta (8). A previsão de estreia do quadro "Tá Lascado!" permanece no programa, mesmo com a ausência de Ana Maria.





