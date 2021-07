Britney Spears: pai teria chamado a artista de “gorda vadia”

Jacqueline Butcher, ex-amiga da família de Britney Spears , concedeu uma entrevista ao The New Yorker e disse ter se arrependido de votar a favor da tutela da cantora com o passar dos anos e que a artista sofria uma série de xingamentos de seu pai. Butcher foi testemunha do processo em 2008.

Acreditando que estaria ajudando a família na questão de Britney, Jacqueline Butcher reflete: “Eu não estava (ajudando), ajudei uma família corrupta a tomar todo esse controle” , disse.

Butcher também relatou em entrevista que no ano de 2008, Britney Spears fez uma participação especial na série How I Met Your Mother e na época passava por pressão psicológica de seu pai.

“Britney estava de joelhos e tinha uma TV ligada por perto. Jamie disse: ‘Amor’. E eu pensei que ele iria dizer: “Nós te amamos, mas você precisa de ajuda”. Mas o que ele disse foi: “Você está gorda. Papai vai conseguir para você um personal trainer e uma dieta e você vai voltar à boa forma”, revelou Jacqueline Butcher. “O Jamie apontou para a TV e disse: “Você vê aquela TV? Você sabe o que ela irá dizer em oito semanas? Você estará nela e eles vão dizer: “Ela está de volta”. Ele chegava bem perto do rosto dela, com saliva voando, dizendo a ela que ela era uma vadia e uma péssima mãe”.

Jacqueline Butcher ainda complementou que Britney Spears tinha que “cooperar” com a família se quisesse realmente ver os filhos, Jayden e Sean.

*Com informações do IG

