Fãs apontam erro em cena quente de "Sex/Life"

A série "Sex/Life" vem fazendo bastante sucesso na Netflix, principalmente por ser mais uma produção da plataforma com cenas bem quentes . Porém, os fãs perceberam um erro grave em uma das cenas mais comentadas, quando há um nu frontal do personagem Brad Simon (Adam Demos).

A história de Sex/Life gira em torno da personagem principal Billie Connelly (Sarah Shahi). Ela é uma mulher casada e com filhos, mas que não consegue esquecer a vida sexual que tinha no passado com o "bad boy" Brad Simon.

Uma das cenas que deu o que falar é quando Brad toma um banho completamente pelado e a câmera dá um close em um pênis avantajado. Porém, os fãs perceberam um erro nesse momento, pois o personagem deveria ter uma tatuagem de duas abelhas na virilha, que ele fez em homenagem à ex-namorada, Billie.

Tem um erro muito grande nessa série sex life. Na cena do Brad pelado não mostra a Tatuagem de abelha, mas nas outras cenas mostra. QUE ERRO — Vectooor Hidekinho 🌵 (@Victor60704664) July 4, 2021

Gente no episódio 3 da série sex life, aquele pênis kkkkk e o erro de gravação, o ator tem 2 abelhas tatuadas e na cena que mostra a jaibara não aparece a tatuagem — Ana Paula (@paulaaru) June 29, 2021

A cena polêmica de SexLife tem uma falha??!!! @NetflixBrasil corre aqui!!! a tatuagem do Brad não está lá (as duas abelhinhas) — saj (@sjwxxs) July 2, 2021

okay agora vamos falar de #sexlife ... vcs ficaram tão impressionados com o tamanho do pacote, que não repararam que ele não estava com a tatuagem da abelha 🐝 kkkkk bando de safados kkkkkk — Leo ❥ (@httpsbii) July 5, 2021





