É hit! Gusttavo Lima e Dennis se unem em feat

| Foto: divulgação

O produtor musical e Dj Dennis promete surpreender a todos com um novo projeto musical gravado nesta terça-feira (6/7) em Goiânia, com a presença de 13 grandes nomes do cenário sertanejo. O trabalho foi feito com o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Este é o primeiro "feat" entre os dois.



O DVD trará Dennis em uma versão nunca vista antes misturando funk com sertanejo: funknejo. Esta será a primeira vez que o produtor musical grava com uma produção audiovisual toda com sertanejo no berço do estilo musical.

O hitmaker é um dos precursores do funk e ficou famoso ao produzir várias faixas de artistas do funk carioca e de funk melody. Já Gusttavo é um dos principais nomes do sertanejo no Brasil.

Veja imagens da dupla feitas hoje e publicada no perfil do Instagram do jornalista Léo Dias

*Com informações da assessoria

