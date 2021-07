Whindersson Nunes passa por segunda cirurgia para tratar hemorroida

Na postagem de 2019, ele disse que a cirurgia foi devido ao trabalho | Foto: Reprodução

O humorista Whindersson Nunes publicou uma foto avisando que fez mais uma cirurgia na região anal. O artista fez uma publicação no Instagram brincando com a situação, para deixar os fãs tranquilos.



"Lembra da cirurgia no tóba que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei no cocô do cachorro", disse na legenda da foto. Fãs desejaram melhoras para Whindersson e para o 'tóba' dele.

Em 2019, o artista passou pela primeira cirurgia, que foi de emergência. "Vou operar o 'tóba' daqui a 25 minutos [risos], tô falando sério! Tava sentindo uma dor na beirada do 'forébis', fui no médico [e] ele disse que tinha que operar urgente!", contou Whindersson na época.



Na postagem de 2019, ele disse que a cirurgia foi devido ao trabalho: "Vocês devem ter visto que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo, logo, tô de volta cheio de história pra contar!"

Recentemente, ele gravou uma canção para Miguel , o filho que morreu após nascer prematuro. O ator segue ausente nas redes sociais, mas divulga projetos e avisa fãs do estado dele de saúde. Whindersson já gravou solo a canção em homenagem ao pequeno João Miguel e compartilhou em suas redes sociais. Na ocasião em que divulgou, ele contou que escreveu a letra no hospital para que o filho ouvisse durante sua saída da unidade de saúde, atestando o maior milagre. Quanto ao retorno de ator e cantor às redes sociais, a princípio ainda não há uma previsão.

