Luciano Szafir foi transferido de hospital e segue em UTI

Luciano Szafir é transferido de hospital e segue na UTI | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - O ator Luciano Szafir, de 52 anos, foi transferido de hospital e segui na UTI, enfrentando uma infecção de Covid-19. O ator contraiu a doença em junho, e estava internado no Hospital Samaritano Barra desde o dia 22 de junho, e foi transferido para o Copa Star na quinta-feira (8). Há dois dias, o artista passou por uma cirurgia para tirar um hematoma e parte do cólon, que foi afetado por consequências da doença.

Sasha Meneghel, estudante de moda e filha de Szafir e Xuxa Meneghel, postou no Instagram o último boletim médico e agradeceu às mensagens de apoio e carinho dos fãs do pai. "Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai".

Com Xuxa Meneghel, mãe de Sasha e ex-namorada de Szafir, o tom foi outro - a apresentadora criticou a demora do governo na vacinação, mas também pediu orações. "Rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso", declarou, após duras críticas ao governo federal.

"A vacina demorou? 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", criticou a apresentadora, falando das acusações do PM Luiz Dominguetti e a uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), respectivamente.

