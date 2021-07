Xuxa pede orações por Luciano Szafir e critica demora da vacina

A apresentadora demonstrou indignação por todas as famílias que passam pelo problema. | Foto: Divulgação

Uma publicação, feita pela apresentadora Xuxa Meneghel, chamou atenção na noite desta quinta – feira (8), em uma rede social, demonstrando preocupação pelo estado de saúde do ex-marido, o ator Luciano Szafir - internado com Covid-19 no Rio. A apresentadora também criticou a demora do processo de vacinação no Brasil.

"A vacina demorou… 52 anos. O Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo 'não' à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", disse Xuxa.

Agradecendo as orações por Luciano, a apresentadora demonstrou indignação por todas as famílias que passam pelo problema.

"Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa .. Pri, Salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo, fico indignada, e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso", afirmou a Rainha dos Baixinhos.

Cuidados

Transferido nesta quinta-feira (8) para o Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, o ator Luciano Szafir, foi submetido, um dia antes, a uma cirurgia no intestino para a retirada de hematoma e segmento do cólon.

Ele estava internado com Covid no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

