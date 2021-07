Christian Chávez revela que RBD tem surpresas para o Brasil em 2022

Reencontro dos seis integrantes que aconteceu em dezembro de 2019, 12 anos após o fim do grupo | Foto: Divulgação





A banda que marcou gerações, RBD, volta ao Brasil em 2020. Em entrevista ao OTALAB, Christian Chavéz, um dos seis ex-integrantes do sexteto mexicano, revelou nesta quinta-feira (8) que o time de cantores e atores está planejando surpresas e que o Brasil está incluído nesse projeto.

A entrevista veio confirmar os rumores de que a banda mexicana estaria com planos de uma turnê pelo Brasil em 2022. O empresário brasileiro William Crunfli, afirmou em entrevista ao jornalista José Norberto Flesch que a banda volta ao Brasil no ano que vem.





Christian participou do programa comandado por Otaviano Costa | Foto: Divulgação

A "live em streaming pago" que o grupo fez em dezembro de 2020, 12 anos após o fim da banda, reascendeu a chama tanto nos fãs como nos idealizadores do projeto. Eles puderam selar o fim de um ciclo que não pôde ser feito há anos, já que o grupo terminou de maneira abrupta em 2008 depois de quatro anos de estrondoso sucesso.

Christian participou do programa comandado por Otaviano Costa, revelou novas músicas da banda, além de responder se a banda pretendia voltar ao país para uma turnê.

“Eu acho que tudo pode acontecer. Estamos falando de algo muito especial para o próximo ano e obviamente o Brasil será um dos lugares que vai estar dentro da surpresa que estamos preparando”.

a confirmação veio aí e eu estou SURTANDO!!! christian disse que estão se falando sobre algo especial para o próximo ano SIM SOCORRO MEU DEUS DO CÉU TO ME TREMENDO TODAAAAA AAAAA POHAAAAA pic.twitter.com/YSIOjaLYRk — Bea RBD ✨ (@byafvt) July 8, 2021





A composição atual da banda conta com a participação apenas de quatro dos seis integrantes já que Dulce María está afastada por conta da maternidade e focando na sua carreira como solista e Alfonso Herrera encontra-se totalmente voltado a atuação, sem nenhuma chance de ter um envolvimento com a música ou projetos relacionados ao RBD.

Em recente entrevista de Dulce María para divulgação de seu mais novo single "Amigos Con Derechos"., Dulce revela que só toparia fazer turnê em um cenário pós pandemia caso ela se sentisse segura e que no momento não pensa em nada relacionado no momento.

A live "Ser O Parecer" , aconteceu dia 26 de dezembro de 2020 | Foto: Divulgação





Turnê

Segundo William Crunfli, , a banda mexicana tem planos de desembarcar com a turnê por aqui no primeiro semestre de 2022 com foco de apresentações em São Paulo, as negociações seguem para confirmações das demais cidades.





"SER O PARECER" LIVE

O concerto virtual, realizado em 26 de dezembro de 2020, foi um belo presente de natal para os fãs que aguardavam ansiosamente algum tipo de conteúdo da banda que se despediu dos palcos sem uma grande produção. A live alcançou 107 países distintos, de acordo com a Variety e teve mais de 350 mil ingressos vendidos, equivalente a um cachê de 10 milhões de dólares a cada um dos 4 integrantes, segundo a jornalista mexicana Ana Maria Alvarado.

Pós live, tivemos o lançamento da discografia do grupo nas plataformas digitais assim como venda de CDs e DVDs físicos, a geração RBD não acabou aliás está bem longe do fim.





Leia mais

Músicas do RBD voltam a plataformas de streaming após 8 anos

"RBD volta ao Brasil em 2022", afirma produtor em entrevista

‘Experiência incrível’, diz Dulce María sobre nova série na Netflix