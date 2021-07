Terry Crews sugere retorno da série Todo Mundo Odeia o Chris

Terry Crews e Tichina Arnold | Foto: Reprodução

Terry Crews deixou os fãs de Todo Mundo Odeia o Chris curiosos após surgir, nesta sexta-feira (9), em uma vídeo no Instagram com Tichina Arnold, que vive a mãe do Chris Rochelle na série. Na legenda, ele sugeriu que poderá viver Julius em uma nova temporada.



“Adivinha quem está voltando novamente?! ‘Yo Momma e Yo Daddy’. Eu e a incrível Tichina Arnold. Temos uma surpresa para vocês! Eu sinto tanta falta dessa senhora!”, escreveu Terry Crews no Instagram.

Os rumores de que Todo Mundo Odeia o Chris poderia voltar surgiram em 2019. Tyler James Williams, o protagonista da série, revelou em seu Instagram que tinha interesse em um reboot da atração.









Leia Mais