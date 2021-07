Band busca “padrão Globo” para novo programa de Faustão

A Band não pretende economizar esforços para fazer da atração de Fausto Silva o grande destaque da TV brasileira em 2022. Ex-funcionários da Globo, que seguiram com o apresentador para a nova casa, já trabalham nas mudanças necessárias para que o programa de Faustão tenha o padrão do ‘Domingão’. As tratativas junto ao mercado publicitário também estão em curso.

A chegada da equipe de Fausto à Band, que inclui o diretor artístico Cris Gomes e a produtora (e esposa) Luciana Cardoso, ocasionou várias reformas físicas. A partir de sugestões do time, o canal colocou em prática o processo de restruturação dos estúdios, camarins e demais ambientes necessários para a produção, buscando qualidade técnica próxima da oferecida pela Globo.

Enquanto isso, o departamento comercial mobiliza diversos representantes. O intuito é estabelecer contato com anunciantes que passaram pelo Domingão do Faustão. Não que a emissora busque tirar o apoio financeiro da concorrente… A ideia é manter viva a memória do programa, extinto no início de junho, e o poder de vendas do apresentador perante o telespectador.

Informação adiantada por Flávio Ricco, do portal R7, e confirmada por esta coluna do RD1: Luciano Huck estreia nos domingos à frente do Show dos Famosos, que foi de Fausto Silva e que quase caiu no colo de Tiago Leifert. O programa estreia em 5 de setembro. Logo, podemos concluir que Huck deve “herdar” a equipe do antecessor, que prepara tal edição do ‘Show’ desde o início de 2020, no já longínquo cenário pré-pandemia.

