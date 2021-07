Internado com Covid-19, Luciano Szafir manda recado aos fãs

Luciano Szafir, de 52 anos, apareceu no Instagram neste domingo (11) | Foto: Reprodução

Após complicações da Covid-19, desde o dia 22 de junho, o ator e apresentador Luciano Szafir, de 52 anos, apareceu no Instagram neste domingo (11) para tranquilizar os fãs. Muito emocionado, ele falou sobre o atual estado de saúde.



" Fiz esse vídeo para mostrar que estou vivo e agradecer "





Beth Szafir já havia tranquilizado os admiradores do pai de Sasha.

“Boas notícias, o médico acaba de me ligar. Ele disse que o Luciano está reagindo muito bem e deve sair do respiradouro entre hoje e amanhã”, declarou a mãe do artista a amigos próximos.

*Com informações do Metrópoles



