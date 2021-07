DJ Ivis bate e estrangula mulher, é levado à polícia, mas não é preso

Na unidade policial, Ivis entrou em contato com seus advogados imediatamente | Foto: Reprodução

Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, agrediu a mulher Pamella Holanda, de 27 anos, em 1° de julho, e, no dia seguinte, após tê-la ameaçado com uma faca. Segundo fontes ouvidas pela coluna, a polícia foi chamada e ambos foram levados à delegacia metropolitana de Eusébio, no Ceará.



Na unidade policial, Ivis entrou em contato com seus advogados imediatamente, que foram até lá. Pamella estava sozinha, ainda não havia constituído advogado, estava extremamente assustada e com medo de represálias de Iverson.

Ainda assim, na delegacia, teve todo o apoio da equipe da polícia, que a levou para uma sala reservada, tentou acalmá-la, mas ainda assim ela não queria sequer ficar no mesmo prédio que o agressor. Amedrontada pelo que tinha acabado de ocorrer, ela resolveu que precisava sair da delegacia, por temer represálias se DJ Ivis fosse preso. Antes de prestar depoimento e fazer o exame de corpo de delito, Pamela deixou a delegacia.

Quando notaram a ausência da vítima, os policiais junto à escrivã, foram até a casa de Pamella para pedir que ela retornasse para registrar a ocorrência. A jovem reiterou seu temor de ser novamente agredida, pedindo apenas que tirassem o DJ da casa e o impedissem de chegar perto dela, pedido que foi prontamente atendido pela equipe policial.

No dia seguinte, mais calma, Pamella entrou em contato com a polícia e foi instruída a prestar depoimento e realizar o corpo de delito, o que prontamente fora feito, mas que, infelizmente, não configurava mais o flagrante.

Ela desejava fazer os trâmites que pudessem dar prisão a ele, quando estivesse a acompanhada de alguém que pudesse lhe proteger ou lhe dar apoio físico e psicológico, mas sem celular e assustada, achou que se fizesse no dia seguinte ainda configuraria o flagrante.



No dia 4 de julho, a Justiça do Ceará emitiu uma medida protetiva em caráter de urgência a favor de Pamella e de sua filha, Mel, de apenas 9 meses. Instruído por seus advogados, Ivis retirou todos seus pertences de casa, inclusive todo o dinheiro guardado.

