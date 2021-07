Mulher de DJ Ivis expõe vídeos explícitos de agressão

Mesmo com medo, Pamella já realizou a denúncia contra Ivis | Foto: Reprodução

O EM TEMPO está acompanhando o caso de agressão de DJ Ivis e Pamella Holanda. Desta vez, a moça de 27 anos expôs nos Stories cenas dos momentos em que foi agredida pelo compositor dentro de casa e na frente da filha pequena.



As imagens são fortes e mostram Pamella levando puxões de cabelo diante da filha, de apenas 9 meses, chutes na costela, socos na cabeça e no rosto. Os exames de corpo de delito comprovaram as agressões através de laudo pericial.

Mesmo com medo, Pamella já realizou a denúncia contra Ivis pelas agressões, e ele será ouvido pela polícia na próxima terça-feira (13/7).





*Com informações do Léo Dias

Leia Mais