Post de Ruivinha de Marte causa 'treta' entre amazonenses e paraenses

'Ruivinha de Marte' posta foto em Belém e causa 'treta' entre paraenses e amazonenses. | Foto: Reprodução

Manaus - A influenciadora manauara Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, reavivou a conhecida rivalidade entre paraenses e amazonenses. Ao conquistar mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, a Ruivinha resolveu fazer um post de comemoração da marca na rede social. Apesar de ter sido um sucesso, a postagem também despertou a ira de muitos paraenses.

Uma internauta comentou "depois manauara quer falar de Belém, mas a blogger famosa deles tem que vir aqui pra ter um belíssimo cenário pros closes, né, mores?"; "Sabe o que é melhor? Não vejo um belenense se doer para as críticas de manauara, mas vai fazer uma piada com essa cidade, meu pai amado!", queixou-se outra. "Nasceu para causar, minha irmã! Os comedor [sic] de tucumã se mordem", retrucou mais um.

A influenciadora fez questão de destacar, em seu Twitter, que acredita que tem muita gente do Pará que não apoia as iniciativas artísticas do próprio Estado. “Desculpa eu falar mas tem muita gente do Pará que não apoia a galera do próprio Estado. fui lá fazer uma participação no set do DJ e o que tem de gente falando merda, inventando besteira…. quando o cara chegar lá no topo, não manda msg pra ele dizendo que sempre torceu por ele não tá?[sic]”, declarou.

Desculpa eu falar mas tem muita gente do Pará que não apoia a galera do próprio Estado. fui lá fazer uma participação no set do Dj e o que tem de gente falando merda, inventando besteira.... quando o cara chegar lá no topo, não manda msg pra ele dizendo+ — Ruivinha de Marte🍥 (@ruivinhademarte) July 9, 2021





