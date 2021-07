Carmo Dalla Vecchia assume relacionamento com autor da Globo

O ator homenageou sua família e declarou o seu amor ao filho e ao marido | Foto: Divulgação

O ator Carmo Dalla Vecchia assumiu seu relacionamento, durante sua participação no Super Dança dos Famosos no último domingo (12), com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Na ocasião, o galã mandou um recado para o filho e para o marido, que foi responsável por vários sucessos da Globo, como "Avenida Brasil e Segundo Sol".



" Eu gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, mandar um beijo grande e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João", disse Carmo após fazer uma apresentação ao som de "We Are Family", do grupo Sister Sledge.Na sequência, ele destacou que a mensagem é importante "para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais".

E seguiu dizendo: "Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou. Só que a gente vive em um país em que não necessariamente é assim. Então, se meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa."

Por fim, Dalla Vecchia alertou para o alto número de pessoas trans que morrem diariamente no Brasil: "E gostaria de falar também que temos um recorde no Brasil muito triste. Nós somos o país que mais mata trans do mundo, mulheres travestis e transexuais. É uma coisa muito triste e muito feia. Isso fala da nossa educação, ou da falta dela. Isso é algo em que as pessoas deveriam pensar de uma maneira muito séria."



Veja o vídeo:

Ainda suspirando com essa declaração linda que o Carmo Dalla Vecchia fez pro filho e pro marido João Emanuel Carneiro ❤️❤️❤️ #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/mqbP3WLjBY — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) July 12, 2021