Xand Avião demite DJ Ivis após agredir esposa; veja o vídeo do cantor

O cantor Xand Avião usou as redes sociais, na noite deste domingo (11), para se manifestar sobre a agressão do DJ Ivis à esposa, Pamella Holanda, e anunciou o desligamento do DJ da empresa dele.

" Estava viajando e fui pego de surpresa com essa tempestade do DJ Ivis. Coisa muito séria. Não admito e nem compactuo com qualquer tipo de violência, ainda mais com mulher. Não tem explicação " Xand Avião, cantor

O cantor explicou que o vínculo de DJ Ivis com a sua empresa foi encerrado no domingo (11) por causa da agressão. "Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês", afirmou Xand Avião.

Xand Avião ainda revelou que colocou uma equipe em contato com Pamella Holanda para dar o suporte necessário.

" Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamela e ajudar como precisar. Ela e a criança. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ. Mas repito: nada justifica violência contra mulher " , completou Xand Avião

