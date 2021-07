Saiba quem é DJ Ivis que aparece em vídeo agredido esposa

| Foto: Divulgação

É bem provável que você já tenha escutado alguns hits, como "Volta Bebê, Volta Neném", "Não Pode se Apaixonar", "Esquema Preferido". São algumas das composições de sucesso de DJ Ivis, o músico que foi flagrado agredido a esposa Parmella Holanda com chutes, socos e pontapés.

Paraibano e radicado no Ceará, o DJ, produtor musical e compositor é conhecido por difundir a pisadinha em todo Brasil. Neste ano, ele chegou ao primeiro lugar das mais tocadas do Spotify e tem vários hits emplacados no ranking do streaming de música.

DJ Ivis começou a fazer sucesso como produtor do Aviões do Forró há nove anos. Quando a banda acabou, continuou com Xand Avião e fazia parte do casting da empresa dele, a Vybbe .

Além de hits com Aviões e Xand ("Gordinho gostoso", "Uber", "Cidade inteira"), há composições para os Barões da Pisadinha ("Renatinha", "Liga pro 190"), Zé Vaqueiro ("Cangote", "Volta comigo BB") e Raí Saia Rodada ("Era eu").

Em 2021, resolveu cantar, e a música "Esquema Preferido", em parceria com o cearense Tarcísio do Acordeon, foi um hit gigantesco. Só no Spotify, já foram mais de 111.8 milhões de plays desde o lançamento, em fevereiro deste ano. Em abril assinou contrato com a Sony Music e, no mesmo mês, emplacou mais um hit: "Volta bebê, volta neném". A música já bateu mais de 85 milhões no serviço de streaming e foi a quinta música mais ouvida da semana, no dia da publicação desta matéria. O artista tem hoje 7.8 milhões de ouvintes mensais na rede.

Agressão contra mulher

O DJ Ivis foi denunciado pela mulher, Pamella Gomes, por agressão física. Uma série de vídeos da violência mostram o momento em que Pamella é atingida pelo companheiro .

As imagens são fortes e mostram Pamella levando puxões de cabelo diante da filha, de apenas 9 meses, chutes na costela, socos na cabeça e no rosto. Os exames de corpo de delito comprovaram as agressões através de laudo pericial.

Mesmo com medo, Pamella já realizou a denúncia contra Ivis pelas agressões, e ele será ouvido pela polícia na próxima terça-feira (13).

