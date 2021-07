DJ Ivis coleciona e provoca prejuízos após vídeos de agressões; veja

Ele fez vídeo explicando o que aconteceu, mas não convenceu | Foto: Reprodução

O caso envolvendo o DJ Ivis com agressões contra a ex-esposa Pamella Holanda, ganharam as redes sociais e demonstra que muitos não se calam diante da violência exposta. O artista começa a ter prejuízos na carreira.

Emissoras param de tocar rits

Emissoras de rádio e televisão do Ceará estão anunciando que não vão mais tocar as músicas do DJ Ivis em sua programação por conta das denúncias de violência contra sua ex-mulher, Pamella Holanda, que vieram à público.

Os vídeos nos quais o produtor musical aparece agredindo Holanda viralizaram na internet desde que foram divulgados no último domingo (11).

“Em virtude da agressão cometida pelo DJ Ivis contra a esposa Pamella Holanda, nós não iremos mais reproduzir nenhuma música dele em nossa programação. Esperamos que justiça seja feita por esta mulher, a filha dela e por todas as que sofrem violência doméstica”, informou em nota a emissora FM 93, que faz parte do Sistema Verdes Mares de Comunicação.





Os vídeos demonstram a agressividade do DJ contra a esposa | Foto: Reprodução

O Grupo Cidade de Comunicação também emitiu um posicionamento contra o DJ Ivis.

“Informamos que, devido aos atos de violência cometidos pelo cantor e compositor DJ Ivis contra a ex-companheira Pamella Holanda, nós retiramos os hits do artista da programação musical de nossas rádios”. Fazem parte do grupo as emissoras Atlântico Sul FM 105.7, Cidade 99.1, Jovem Pan Fortaleza 94,7, 89,9 FM e Cidade AM 860, entre outras.

A Rádio Plus FM, do Grupo Cearasat de Comunicação, fez o mesmo. “A emissora reafirma que não compactua, de forma alguma, com qualquer tipo de violência contra a mulher seja ela física, psicológica, sexual ou patrimonial. E, em respeito a Pamella Holanda, assim como todas as mulheres vítimas de violência, a Rede Plus FM anuncia a retirada de todas as músicas que contam com a participação do agressor, DJ Ivis, da nossa programação”.

Latino encara prejuízo

Latino preferiu romper contrato com o DJ | Foto: Reprodução

Em conversa com a coluna, Latino mostrou indignação com o caso envolvendo DJ Ivis. O cantor tinha um clipe, batizado como “Exxxquece”, que seria lançando no dia 6 de agosto em parceria com o compositor.

“Vamos refazer o clipe mediante a esse transtorno, refazer toda a história de marketing. A gente já estava com tudo alinhado, inclusive, com a própria Sony. Ele era meu convidado, a música é minha. Não tem o que fazer diante dessas denúncias. Sou contra a qualquer tipo de agressão e não posso compactuar com isso, tenho que fazer jus ao que acho certo. Tivemos que excluí-lo do clipe é um prejuízo incalculável mas, como eu disse, é pequeno perto do que Pamela sofreu. Infinitamente pequeno. Conversando com meus investidores e empresários decidimos refazer o trabalho”, completou.

A data de lançamento será mantida e toda a produção refeita, o prejuízo é avaliado em mais de R$ 300.000.





Exclusão do Instagram

As cenas dos episódios de violência levantaram muitas polêmicas nas redes sociais. Entre elas, o questionamento sobre as responsabilidades do Instagram diante de casos como esse, que mexem com a opinião pública.

Os vídeos demonstram a agressividade do DJ contra a esposa | Foto: Reprodução

Débora Diniz, antropóloga, professora licenciada da Universidade de Brasília (UnB) e colunista do El País, foi uma das formadoras de opinião a levantar o debate nas redes.

Em um post intitutalo “Instagram dá palco para agressores de mulheres”, Débora questiona o motivo pelo qual a plataforma “derruba vídeos por moralismo puritano”, enquanto “permite que agressores de mulheres mantenham as contas com selo certificado”.

A equipe do Instagram disse que não comenta casos envolvendo contas específicas. Segundo as regras da rede, o selo de verificação não representa qualquer chancela da plataforma, exceto a comprovação de que a conta de fato pertence à pessoa a qual diz se tratar.

Segundo as políticas do site, um usuário só é banido quando infrige alguma das diretrizes da comunidade, que incluem o uso símbolos ou discurso de ódio, bullying ou assédio, além de nudez ou atividade sexual. Dessa forma, não basta que Ivis tenha sido exposto em cenas de agressão.

Para que a conta fosse removida, seria necessário que ele postasse conteúdos considerados inadequados. Ou seja, a onda de publicações denunciando a conta do artista dificilmente será suficiente para que ele seja banido, já que seus posts se resumem, basicamente, a vídeos e imagens promocionais de músicas.

Leia mais:

Esposa de DJ Ivis expõe vídeos de agressões